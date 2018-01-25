كوريا الشمالية تحذر واشنطن من خطورة تحركاتها العسكرية .





بيونغ يانغ 25 يناير 2018 ( وال ) - حذرت كوريا الشمالية ، الولايات

المتحدة من خطورة التحركات العسكرية غير الاعتيادية التي تنفذها قرب

حدودها .

وقال المتحدث باسم معهد الدراسات الأمريكية التابع لوزارة خارجية

كوريا الشمالية في تصريح له: إن "الولايات المتحدة تنفذ تحركات عسكرية

غير اعتيادية قرب الحدود تستهدف بلدنا" ، مشيرا إلى أن هذه التحركات تأتي

في وقت يسود فيه جو نادر لتخفيف حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

وأوضح المتحدث أن "الولايات المتحدة نقلت المجموعة القتالية لحاملة

الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية (كارل فينسن) إلى المياه المحيطة

بشبه الجزيرة الكورية كما أنها تخطط لإرسال المجموعة القتالية لحاملة

الطائرات ستينيس أثناء فترة الألعاب الأولمبية الشتوية إلى جانب إعلانها

أنها ستنفذ عمليات اختبار لإطلاق صواريخ مينيوتيمان3 الباليستية العابرة

للقارات الشهر المقبل ".

ولفت المتحدث إلى أن التحركات العسكرية الأمريكية الأخيرة المتواصلة

تهدف إلى منع تحسن العلاقات بين الكوريتين.

وكانت كوريا الشمالية أكدت في الـ 19 من يناير الجاري أن الولايات

المتحدة تخطط لإثارة حرب جديدة في شبه الجزيرة الكورية من خلال عقد

اجتماع غامض وغير قانوني في مدينة فانكوفر الكندية فيما تحاول واشنطن

ايضا تقويض التقارب الحاصل في العلاقات بين الكوريتين في أعقاب اتفاقهما

في وقت سابق من الشهر الجاري على إجراء محادثات عسكرية بينهما .