وزير التعليم يجتمع مع مراقبي التعليم بعدد من البلديات بترهونة .

ترهونة 25 يناير 2018 (وال) - عقدت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني اجتماعها العادي الاول للعام الجاري 2018م بقاعة الاجتماعات بالادارة العامة لجامعة الزيتونة بمدينة ترهونة بحضور وزير التعليم الدكتور عثمان عبدالجليل ووكيل الوزارة الدكتور عادل جمعة ومدراء الادارات بالوزارة ومسؤولي الهيئات التابعة للوزارة وعدد من مراقبي التعليم ببلديات المنطقة الغربية والجنوبية .

وافتتح الاجتماع بكلمة ترحيب باسم مجلس مشايخ واعيان قبائل ترهونة القاها الدكتور عبدالرحيم البركي .

وافتتح الدكتور وزير التعليم هذا الاجتماع بكلمة قدم فيها الشكر لاهالي ترهونة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حضي بها والوفد المرافق .

واوضح الوزير ان الهدف من عقد هذا الاجتماع ياتي لمتابعة سير العملية التعليمية بالقطاع ، مؤكدا بان كافة الاجراءات التي اتخذتها الوزارة تأتي خدمة لتطوير العملية التعليمية .

بعدها القى مراقب التعليم ترهونة كلمة رحب فيها بالسيد الوزير ومراقبي التعليم بالبلديات مؤكدا على اهمية هذا الاجتماع من اجل متابعة العملية التعليمية بالقطاع شاكرا الجهود التي يبذلها مسؤولي الادارات بالوزارة من اجل خدمة القطاع .

من جانبه اكد وكيل الوزارة الدكتور عادل جمعة ان هذا الاجتماع جاء من اجل متابعة سير العملية التعليمية واستعرض بنود جدول الاعمال لهذا الاجتماع وهي اجراءات اعتماد الملاك الوظيفي و العجز القائم من المعلمين وكذلك تفعيل علاوة الحصة والشروع في تطبيق الواجبات المدرسية داخل المدرسة وحصر خريجي اللغة الانجليزية بالبلديات استعدادا لإدخال المادة من الصف الاول للتعليم الاساسي .

وحضر الاجتماع من مراقبي التعليم ترهونة ،القرهبوللي ،قصر اخيار ،عين زارة ،زليتن ،الخمس ، مسلاته ، جنزور ، بني وليد ، سوق الجمعة ، الزاوية ، زوارة ، العزيزية ، براك الشاطئ ، ادري و الشويرف .

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