وزير التعليم يجتمع مع مراقبي التعليم بالبلديات بترهونة .



ترهونة 24 يناير 2018 (وال) - عقدت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني اجتماعها العادي الاول للعام الجاري 2018م بقاعة الاجتماعات بالادارة العامة لجامعة الزيتونة بمدينة ترهونة بحضور وزير التعليم الدكتور عثمان عبدالجليل ووكيل الوزارة الدكتور عادل جمعة ومدراء الادارات بالوزارة ومسؤولي الهيئات التابعة للوزارة وعدد من مراقبي التعليم ببلديات المنطقة الغربية والجنوبية .

وافتتح الاجتماع بكلمة ترحيب باسم مجلس مشايخ واعيان قبائل ترهونة القاها الدكتور عبدالرحيم البركي وافتتح الدكتور وزير التعليم هذا الاجتماع بكلمة قدم فيها الشكر لاهالي ترهونة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حضي بها والوفد المرافق .

واستعرض الوزير الهدف من عقد هذا الاجتماع موضحا اهمية عقده لمتابعة سير العملية التعليمية بالقطاع مؤكدا بان كافة الاجراءات التي اتخذتها الوزارة تأتي خدمة لتطوير العملية التعليمية .

بعدها القى مراقب التعليم ترهونة كلمة رحب بالسيد الوزير ومراقبي التعليم بالبلديات مؤكدا على اهمية هذا الاجتماع من اجل متابعة العملية التعليمية بالقطاع شاكرا الجهود التي يبذلها الوزير ومسؤولي الادارات بالوزارة من اجل خدمة القطاع .

اعطيت الكلمة بعدها الى السيد وكيل الوزارة الدكتور عادل جمعة الذي قدم الشكر ايضا الى اهالي ترهونة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وباستضافة هذا الاجتماع الاول للوزارة خلال العام الجاري وبان هذا الاجتماع جاء من اجل متابعة سير العملية التعليمية واستعرض بنود جدول الاعمال لهذا الاجتماع والذي وهي اجراءات اعتماد الملاك الوظيفي و العجز القائم من المعلمين وكذلك تفعيل علاوة الحصة والشروع في تطبيق الواجبات المدرسية داخل المدرسة وحصر خريجي اللغة الانجليزية بالبلديات استعدادا لإدخال المادة من الصف الاول للتعليم الاساسي ، وفي اختتام هذا الاجتماع قدم السيد الكاتب العام لجامعة الزيتونة المهندس ميلود عبدالله خليفة درع الجامعة للسيد وزير التعليم تقديرا لجهوده المبذولة من اجل في تطوير العملية التعليمية.







