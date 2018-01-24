جدول منافسات الدور التمهيدي الثاني للدور الـ64 لكأس ليبيا
2017-2018 .
الأربعاء ، 24- 01- 2018 - 23:07:00
طرابلس 24 يناير 2018 (وال) - أعلنت لجنة تنظيم المسابقات
بالاتحاد الليبي لكرة القدم جدول مواعيد مباريات الدور التمهيدي الثاني
للدور الـ64 من مسابقة كأس ليبيا للموسم الرياضي 2017-2018، والذي ستنطلق
أولى منافساته في الـ 28 من شهر يناير الجاري.
* المجموعة الأولى : أندية الاتحادات الفرعية (طبرق- الجبل الأخضر-
بنغازي- خليج سرت) على النحو التالي :.
* الأحد 28 يناير الجاري.
- التعاون × السلاوي .. ملعب المرج .. الساعة 14:30 .
- النجمة × المجاهد .. ملعب شهداء بنينا .. الساعة 15:00 .
- الهلال × بنغازي الجديدة .. ملعب شهداء بنينا .. الساعة 17:00 .
* الاثنين 29 يناير .
- الأهلي بنغازي × الخور .. ملعب المرج .. الساعة 14:30 .
* الثلاثاء 30 يناير.
- شباب الجبل × صقور الخليج .. ملعب شهداء بنينا .. الساعة 15:00 .
- دارنس × الصقور .. نملعب شيخ الشهداء .. الساعة 14:30 .
- الأخضر × الأفريقي .. ملعب طبرق .. الساعة 14:30 .
* الاربعاء 31 يناير.
- خليج سرت × شمال بنغازي .. ملعب المرج ..الساعة 14:30 .
* الأحد 04 فبراير.
- نجوم اجدابيا × السواحل .. ملعب المرج .. الساعة 14:30 .
- الأندلس × نسور مرتوبة .. ملعب شيخ الشهداء .. الساعة 14:30 .
- الأنوار × نجوم بنغازي .. ملعب شهداء بنينا .. الساعة 15:00 .
* الاثنين 05 فبراير.
- النصر × الصداقة .. ملعب المرج .. الساعة 14:30 .- التحدي × وفاق اجدابيا .. ملعب المرج .. مؤجلة .
* المجموعة الثانية : أندية الاتحادات الفرعية (مصراتة- طرابلس- المنطقة
الغربية- المنطقة الجنوبية) على النحو التالي :.
* الاثنين 29 يناير الجاري.
- المدينة × التحرير .. ملعب طرابلس .
- الشط × زناته .. ملعب الأكاديمية بجنزور .
- الشروق × اتحاد تاورغاء .. ملعب صبراتة .
- النصر زليتن × الهاني .. ملعب غريان .
* الثلاثاء 30 يناير .
- الملعب الليبي × أساريا .. ملعب غريان .
- الخمس × الوطن العربي .. ملعب ترهونة .
* الأربعاء 31 يناير .
- الاتحاد المصراتي × الهلال (سبها) .. ملعب الأكاديمية بجنزور .
- الأولمبي × اليرموك .. ملعب ترهونة .
- المهدية × المجد .. ملعب غريان .
- المحلة × الجزيرة .. ملعب الزاوية .
- السويحلي × أمل ترهونة .. ملعب طرابلس الدولي .
* الخميس 01 فبراير.
- رفيق × الهداية .. ملعب غريان .
- الوحدة × اتحاد الشرطة .. ملعب الأكاديمية بجنزور .
* السبت 03 فبراير.
- الترسانة × الإشعاع .. ملعب ترهونة .
* الأحد 04 فبراير .
- الشرارة × الجمارك .. ملعب غريان .
* الاثنين 05 فبراير .
- القرضابية × أبوسليم .. ملعب غريان .
- أبي الأشهر × المستقبل .. ملعب الزاوية .
- الاتحاد × الشموع .. ملعب ترهونة .
* الأربعاء 07 فبراير .
- الأهلي طرابلس × الطموح .. ملعب مصراتة .
وقررت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم أن تقام
كافة مباريات أندية المجموعة الثانية على تمام الساعة 15:00 ، وفي حالة
انتهاء أي مباراة بالتعادل تحسم النتيجة بركلات الترجيح مباشرة .
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