جدول منافسات الدور التمهيدي الثاني للدور الـ64 لكأس ليبيا 2017-2018 .





طرابلس 24 يناير 2018 (وال) - أعلنت لجنة تنظيم المسابقات

بالاتحاد الليبي لكرة القدم جدول مواعيد مباريات الدور التمهيدي الثاني

للدور الـ64 من مسابقة كأس ليبيا للموسم الرياضي 2017-2018، والذي ستنطلق

أولى منافساته في الـ 28 من شهر يناير الجاري.

* المجموعة الأولى : أندية الاتحادات الفرعية (طبرق- الجبل الأخضر-

بنغازي- خليج سرت) على النحو التالي :.

* الأحد 28 يناير الجاري.

- التعاون × السلاوي .. ملعب المرج .. الساعة 14:30 .

- النجمة × المجاهد .. ملعب شهداء بنينا .. الساعة 15:00 .

- الهلال × بنغازي الجديدة .. ملعب شهداء بنينا .. الساعة 17:00 .

* الاثنين 29 يناير .

- الأهلي بنغازي × الخور .. ملعب المرج .. الساعة 14:30 .

* الثلاثاء 30 يناير.

- شباب الجبل × صقور الخليج .. ملعب شهداء بنينا .. الساعة 15:00 .

- دارنس × الصقور .. نملعب شيخ الشهداء .. الساعة 14:30 .

- الأخضر × الأفريقي .. ملعب طبرق .. الساعة 14:30 .

* الاربعاء 31 يناير.

- خليج سرت × شمال بنغازي .. ملعب المرج ..الساعة 14:30 .

* الأحد 04 فبراير.

- نجوم اجدابيا × السواحل .. ملعب المرج .. الساعة 14:30 .

- الأندلس × نسور مرتوبة .. ملعب شيخ الشهداء .. الساعة 14:30 .

- الأنوار × نجوم بنغازي .. ملعب شهداء بنينا .. الساعة 15:00 .

* الاثنين 05 فبراير.

- النصر × الصداقة .. ملعب المرج .. الساعة 14:30 .- التحدي × وفاق اجدابيا .. ملعب المرج .. مؤجلة .

* المجموعة الثانية : أندية الاتحادات الفرعية (مصراتة- طرابلس- المنطقة

الغربية- المنطقة الجنوبية) على النحو التالي :.

* الاثنين 29 يناير الجاري.

- المدينة × التحرير .. ملعب طرابلس .

- الشط × زناته .. ملعب الأكاديمية بجنزور .

- الشروق × اتحاد تاورغاء .. ملعب صبراتة .

- النصر زليتن × الهاني .. ملعب غريان .

* الثلاثاء 30 يناير .

- الملعب الليبي × أساريا .. ملعب غريان .

- الخمس × الوطن العربي .. ملعب ترهونة .

* الأربعاء 31 يناير .

- الاتحاد المصراتي × الهلال (سبها) .. ملعب الأكاديمية بجنزور .

- الأولمبي × اليرموك .. ملعب ترهونة .

- المهدية × المجد .. ملعب غريان .

- المحلة × الجزيرة .. ملعب الزاوية .

- السويحلي × أمل ترهونة .. ملعب طرابلس الدولي .

* الخميس 01 فبراير.

- رفيق × الهداية .. ملعب غريان .

- الوحدة × اتحاد الشرطة .. ملعب الأكاديمية بجنزور .

* السبت 03 فبراير.

- الترسانة × الإشعاع .. ملعب ترهونة .

* الأحد 04 فبراير .

- الشرارة × الجمارك .. ملعب غريان .

* الاثنين 05 فبراير .

- القرضابية × أبوسليم .. ملعب غريان .

- أبي الأشهر × المستقبل .. ملعب الزاوية .

- الاتحاد × الشموع .. ملعب ترهونة .

* الأربعاء 07 فبراير .

- الأهلي طرابلس × الطموح .. ملعب مصراتة .

وقررت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم أن تقام

كافة مباريات أندية المجموعة الثانية على تمام الساعة 15:00 ، وفي حالة

انتهاء أي مباراة بالتعادل تحسم النتيجة بركلات الترجيح مباشرة .

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