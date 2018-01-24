إعادة تشكيل الاتحاد الفرعي بالمنطقة الوسطى ولجنة التحكيم العامة للاتحاد العام للقوة البدنية.





طرابلس 24 يناير 2018 ( وال)- أعاد الاتحاد العام للقوة البدنية تشكيل

الاتحاد الفرعي بالمنطقة الوسطى برئاسة "إسماعيل بشير لبز" و"حسين مصطفى

بن سعد" نائبا، و" أحمد محمد حقيق " مقررا، و" محمد سالم بن ساسي " أمينا

للصندوق، وعضوية " خالد عبد السلام شختور " و" خالد علي ابوفانة " و"

نوري مفتاح الشوشان ".

كما أعاد الاتحاد العام الليبي للقوة البدنية تشكيل لجنة التحكيم

العامة لاتحاد اللعبة برئاسة "طارق محمد الصقر" و" إبراهيم مادي أبوبكر"

نائبا، و"رفيق محمد الكوافي" مقررا، وعضوية " صالح فرج الصويعي " و" خالد

صالح الحداد ". جاء ذلك في القرارين رقم (1) و(2) لسنة 2018 الصادرين عن رئيس

الاتحاد العام للقوة البدنية الأستاذ "عبد المنعم عمر بن حريز" أمس

الثلاثاء الموافق الـ23 من شهر يناير الجاري بطرابلس.

...(وال) ...