رئيس المجلس الرئاسي يبحث الترتيبات المالية للعام الحالي مع الفريق المالي بالحكومة.

طرابلس 24 يناير 2018 (وال) أجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم الأربعاء بمقر المجلس بطرابلس بكل من وزير المالية أسامة حماد ووكيل الوزارة أبوبكر الجفال ومدير إدارة الخزانة يوسف صالح ومدير الميزانية محمد إسماعيل والمستشار المالي لرئيس المجلس ميلود الرجباني.

وبحث الاجتماع مقترح مشروع الترتيبات المالية اللازمة للسنة المالية 2018،اضافة الى مناقشة الإيرادات العامة للدولة وآليات التحصيل.

وتناول الاجتماع سبل تنمية قطاعي النفط والكهرباء وإنشاء صندوق لجبر الضرر، وصندوق لإعادة أعمار المناطق المتضررة وفق ما ورد بالاتفاق السياسي.

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