وزارة الصحة تطلب من جهاز الإمداد الطبي تلببة الاحتياجات الطبية الطارئة لمدينة بنغازي.الأربعاء ، 24-01-2018 - 19:17:00

طرابلس 24 يناير 2018 (وال) - أصدرت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني تعليماتها لرئيس لجنة ادارة جهاز الإمداد الطبي بالتعاون العاجل مع فرع جهاز الإمداد الطبي بنغازي لتلبية الإحتياجات الطبية الطارئة لمعالجة المواطنين الذين اصيبوا في التفجير الإرهابي الذي وقع في مدينة بنغازي .
هذا وتقدمت وزارة الصحة بأحر التعازي لأهالي مدينة بنغازي في ضحايا التفجيرات الجبانة التي وقعت بالمدينة ،متمنية الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
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