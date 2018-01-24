المجلس الرئاسي يتخذ اجراءات لعلاج جرحى تفجيرات بنغازي في تونس.





طرابلس 24 يناير 2018 (وال) - أكد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

الوطني، اليوم الأربعاء، أنه اتخذ الاجراءات اللازمة لتخصيص ما يلزم

لعلاج الجرحى والمصابين في تفجيرات بنغازي بتونس.

وقال مكتب الإعلام بحكومة الوفاق الوطني إن المجلس الرئاسي خصص جسر

جوي بين مدينتي بنغازي وتونس لنقل الجرحى لتلقي العلاج اللازم.

وأعرب المجلس الرئاسي عن تعازيه لأسر ضحايا التفجير الإرهابي الذي

أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من المواطنين، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى

والمصابين.

وأكد الرئاسي أنه سيستمر بدون توقف وبكل الإمكانيات لمكافحة الإرهاب

وملاحقة عناصره حتى يتم القضاء عليه في ليبيا واقتلاعه من جذوره.

وأسفر تفجيران بسيارتين مفخختين مساء أمس الثلاثاء عن مقتل أكثر من 40

مواطنا في بنغازي وقرابة 100 جريح عند خروجهم من مسجد بيعة الرضوان

بمنطقة السلماني عقب أدائهم لصلاة العشاء.

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