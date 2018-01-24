المجلس الرئاسي يعلن الحداد ثلاثة أيام على ضحايا تفجيرات بنغازي.







طرابلس 24 يناير 2018 (وال) - أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

الوطني في بيان، اليوم الأربعاء، حالة الحداد العام في جميع أرجاء البلاد

لمدة ثلاثة أيام على ضحايا التفجير الإرهابي الذي وقع أمس في بنغازي

وأودى بحياة العشرات من المواطنين.

وبحسب بيان المجلس الرئاسي ستنكس الراية الرسمية للدولة إلى منتصف

السارية بكل المقار والمراكز والجهات الرسمية التابعة للدولة وتوشح وتجلل

الصحف الرسمية بالسواد حدادا على ضحايا التفجير الإرهابي.

وأدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بأشد عبارات الاستهجان والرفض

التفجيرات الإرهابية في بنغازي، معربا عن تعازيه لأسر الضحايا، متمنيا

الشفاء للجرحى والمصابين.

وأكد المجلس أن حكومة الوفاق ستسخر كل إمكانياتها لكشف الجناة والقبض

عليهم وتقديمهم للعدالة، داعيا الليبيين للوقوف صفا واحدا في مواجهة

تنظيمات الإرهاب والجريمة.

وأسفر تفجيران بسيارتين مفخختين أمس الثلاثاء عن مقتل 40 مواطنا في

بنغازي وقرابة 100 جريح عند خروج المصلين من مسجد بيعة الرضوان بمنطقة

السلماني عقب أدائهم لصلاة العشاء.

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