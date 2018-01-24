مصرع وإصابة 4 أشخاص في هجوم بالمتفجرات جنوب غربي كولومبيا.الأربعاء ، 24-01-2018 - 17:10:00



بوجوتا 24 يناير 2018 (وال)- لقى شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران في
هجوم بالمتفجرات والأسلحة النارية على شاحنة صغيرة في منطقة ريفية في
اقليم كاوكا جنوب غربي كولومبيا، وفقا لما نقلته وسائل الإعلام المحلية.
ووقع الهجوم في طريق بلدة تيمبا التابعة لبلدية مدينة بوينوس آيرس، حيث
قتل دييجو فرناندو كاستيو وفاريس كارابالي شقيق عمدة المدينة الكولومبية،
أورديلي كارابالي، وفقا لما نقله "راديو كاراكول".
وتم نقل المصابين الاثنين إلى مسستشفى في كالي، بحسب صحيفة
(الاسبكتادور).
ولا توجد معلومات عن منفذي الهجوم حتى الآن.

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