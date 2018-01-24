الذهب يصعد لأعلى مستوى في 4 أشهر .





لندن 24 يناير 2018 (وال)- ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في

أكثر من أربعة أشهر اليوم الأربعاء بعدما رحب مسؤول أمريكي بتراجع

الدولار وفي ظل إقبال المستثمرين على التحوط من الضبابية.

سبائك ذهبية في فيينا يوم 15 ديسمبر 2017.

ولامس مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من

العملات الرئيسية، مستوى جديدا هو الأدنى في ثلاث سنوات بعدما قال وزير

الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن انخفاض الدولار يصب في مصلحة الولايات

المتحدة.

ويؤدي تراجع الدولار إلى خفض تكلفة السلع الأولية المقومة بالعملة

الأمريكية على المشترين من حائزي العملات الأخرى.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1350.43 دولار للأوقية

(الأونصة).

وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم فبراير واحدا بالمئة إلى

1349.80 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.1

بالمئة إلى 17.23 دولار للأوقية، بعدما لامست أدنى مستوى لها في ثلاثة

أسابيع ونصف الأسبوع عند 16.73 دولار في الجلسة السابقة.

وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1010.50 دولار للأوقية، بينما زاد

البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1101.47 دولار للأوقية.