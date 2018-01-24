قوات الاحتلال تعتقل 16 مواطنا من الضفة بينهم سيدة وطفل .





القدس 24 يناير 2018 (وال)- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة

الماضية، وفجر اليوم الأربعاء، 16 مواطناً من الضفة الغربية، بينهم سيدة

وطفل.

وبيّن نادي الأسير، في بيان له، أن خمسة مواطنين جرى اعتقالهم من الخليل،

وبلداتها، بينهم امرأة

فيما اُعتقل مواطنان من مخيم الدهيشة في محافظة بيت لحم .

ومن القدس وبلدتها سُجلت خمس حالات اعتقال.

وذكر نادي الأسير أن حصيلة الاعتقالات أمس كانت (23) مواطناً غالبيتهم من

القدس وجنين.