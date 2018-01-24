11 دولة توقع على اتفاقية جديدة للتجارة الحرة بعد انسحاب الولايات المتحدة من الشراكة عبر الأطلسي.





دافوس 24 يناير 2018 (وال)- أعلنت اليابان اليوم أن الدول الـ 11

المتبقية من الموقعين على اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، اتفقت على

توقيع اتفاقية جديدة للتجارة الحرة بعد انسحاب الولايات المتحدة من

الاتفاقية.

وقال وزير الاقتصاد الياباني توشيميتسو موتيجى إن تلك الدول ستوقع على

الاتفاقية يوم 8 مارس في تشيلي.. مشيرا الى : "إنه اتفاق تاريخي من أجل

مستقبل اليابان ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ".

وتضم الاتفاقية الجديدة أستراليا وبروناي وتشيلي وكندا واليابان وماليزيا

والمكسيك ونيوزيلندا وبيرو وسنغافورة وفيتنام.

وكانت المفاوضات بشأن الاتفاقية الأصلية المعروفة باسم "الشراكة عبر

المحيط الهادئ" قد بدأت عام 2009م .