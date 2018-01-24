الدولار يهبط إلى أدنى مستوى في 3 أعوام .





نيويورك 24 يناير 2018 (وال)- تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس سعر صرف

العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، اليوم الأربعاء إلى دون

مستوى الـ 90 نقطة.

وهبط مؤشر الدولار أمام السلة، التي تضم اليورو والين والجنيه الإسترليني

والدولار الكندي والفرنك والكورون السويدي، بنسبة 0.58% إلى 89.606 نقطة.

وانخفض الدولار على نطاق واسع، مع بلوغ اليورو مستوى مرتفعا جديدا في

ثلاث سنوات، في حين ارتفع الجنيه الإسترليني لأعلى مستوياته منذ تصويت

الناخبين في بريطانيا في يونيو 2016 لصالح الخروج من الاتحاد الأوربي.