مقتل واصابة أكثر 15 شخص في إعتداء على مقر ضد منظمة "انقذوا الاطفال" في افغانستان.





كابول 24 يناير (وال) 2018 - قتل شخصان واصيب أكثر من عشرة أخرين

اليوم الاربعاءبعد أن اقتحم عدة مسلحين مقر منظمة "انقذوا الاطفال" في

جلال اباد كبرى مدن شرق افغانستان .

وقال المتحدث باسم حاكم ولاية نانغرهار عطاء الله خوجياتي فجر انتحاري

سيارة مفخخة عند مدخل منظمة +انقذوا الاطفال+ في مدينة جلال اباد ثم دخلت

مجموعة من المسلحين المجمع وحتى الان تم نقل 14 شخصا الى المستشفيات .

ويأتي الهجوم بعد ايام على اعتداء لحركة طالبان على فندق فاخر في كابول

اوقع 22 قتيلا على الاقل معظمهم من الاجانب.