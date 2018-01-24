مقتل واصابة أكثر 15 شخص في إعتداء على مقر ضد منظمة "انقذوا
الاطفال" في افغانستان.
الأربعاء ، 24- 01- 2018 - 16:14:00
كابول 24 يناير (وال) 2018 - قتل شخصان واصيب أكثر من عشرة أخرين
اليوم الاربعاءبعد أن اقتحم عدة مسلحين مقر منظمة "انقذوا الاطفال" في
جلال اباد كبرى مدن شرق افغانستان .
وقال المتحدث باسم حاكم ولاية نانغرهار عطاء الله خوجياتي فجر انتحاري
سيارة مفخخة عند مدخل منظمة +انقذوا الاطفال+ في مدينة جلال اباد ثم دخلت
مجموعة من المسلحين المجمع وحتى الان تم نقل 14 شخصا الى المستشفيات .
ويأتي الهجوم بعد ايام على اعتداء لحركة طالبان على فندق فاخر في كابول
اوقع 22 قتيلا على الاقل معظمهم من الاجانب.