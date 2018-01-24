استهداف 3500 تلميذ وتلميذة في حملة توعية بمنطقة نالوت .
الأربعاء ، 24- 01- 2018 - 13:21:00
نالوت 24 يناير 2018 ( وال ) - انطلقت خلال الأيام الماضية الحملة
التوعوية لتلاميذ المدارس والتي يشرف عليها قسم العلاقات العامة بمديرية
امن نالوت تحت شعار التوعية وقاية .
وتهدف الحملة التي شملت مدارس بمناطق نالوت ، الحوامد ، الغزايا ،
تكوت ، أولاد محمود ، وازن بعدد 19 مدرسة و حوالي 3500 تلميذ وتلميذة إلى
توعية تلاميذ المدارس الابتدائية من الصف الأول إلى غاية الصف السادس
وذلك في مجالي السلامة المرورية والآداب العامة .
وتلقى التلاميذ (من الصف الأول إلى الصف الثالث ) في هذه الحملة كافة
قواعد السلامة المروية وكيفية استعمال وعبور الطريق بالطريقة الصحيحة
أثناء الذهاب والعودة من المدارس .
أما التلاميذ (من الصف الرابع إلى السادس ) فقد اقتصرت الحملة على
توعيتهم في جانب الأخلاق والآداب العامة وكيفية المحافظة عليها في الحياة
اليومية خاصة داخل المدارس .
(وال)