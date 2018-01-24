استهداف 3500 تلميذ وتلميذة في حملة توعية بمنطقة نالوت .



نالوت 24 يناير 2018 ( وال ) - انطلقت خلال الأيام الماضية الحملة

التوعوية لتلاميذ المدارس والتي يشرف عليها قسم العلاقات العامة بمديرية

امن نالوت تحت شعار التوعية وقاية .

وتهدف الحملة التي شملت مدارس بمناطق نالوت ، الحوامد ، الغزايا ،

تكوت ، أولاد محمود ، وازن بعدد 19 مدرسة و حوالي 3500 تلميذ وتلميذة إلى

توعية تلاميذ المدارس الابتدائية من الصف الأول إلى غاية الصف السادس

وذلك في مجالي السلامة المرورية والآداب العامة .

وتلقى التلاميذ (من الصف الأول إلى الصف الثالث ) في هذه الحملة كافة

قواعد السلامة المروية وكيفية استعمال وعبور الطريق بالطريقة الصحيحة

أثناء الذهاب والعودة من المدارس .

أما التلاميذ (من الصف الرابع إلى السادس ) فقد اقتصرت الحملة على

توعيتهم في جانب الأخلاق والآداب العامة وكيفية المحافظة عليها في الحياة

اليومية خاصة داخل المدارس .

(وال)