قوات الاحتلال تعتقل 16 مواطنا من الضفة الغربية بينهم سيدة وطفل.





رام الله 24 يناير2018( وال) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة

الماضية، وفجر اليوم الأربعاء، 16 مواطناً من الضفة الغربية، بينهم سيدة

وطفل.

وبيّن نادي الأسير، في بيان له، أن خمسة مواطنين جرى اعتقالهم من

الخليل، وبلداتها، بينهم سيدة، فيما اُعتقل مواطنان من مخيم الدهيشة في

محافظة بيت لحم.

ومن القدس وبلدتها سُجلت خمس حالات اعتقال، إضافة إلى مواطنين من بلدة

العيزرية وآخر من سلفيت، ومواطن من جنين، علاوة على مواطنين من محافظة

رام الله والبيرة .

وذكر نادي الأسير أن حصيلة الاعتقالات أمس كانت (23) مواطناً غالبيتهم من

القدس وجنين.

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