اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تدين التفجير الإرهابي الذي وقع بمحيط مسجد بيعة الرضوان بنغازي.

طرابلس 24 يناير 2018 (وال)- أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن

إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي المزدوج الذي وقع بمحيط

مسجد بيعة الرضوان بمدينة بنغازي وأوقع (41 قتيلاً و80 جريحًا) جلهم من

المدنيين.

واعتبرت اللجنة في بيان لها تلقت وكالة الانباء الليبية نسخة منه ،هذه

الجريمة البشعة والنكراء التى استهدفت المدنيين الابرياء أضافه لسجل

جرائم التنظيمات الإرهابية التي تستهدف المدنيين ببنغازي بشكل خاص وليبيا بشكل عام ، ودليل آخر على ما تعانيه ليبيا من هذه الجماعات والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة .

وأكدت اللجنة ، على أن التصدي للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة في ليبيا

يستدعي الإسراع بإنهاء الانقسام السياسي والاجتماعي وتحقيق المصالحة الوطنية والاجتماعية الشاملة ، من أجل التصدي لخطر التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتهم تنظيم داعش والقاعدة وأنصار الشريعة ، في ظل توسع وتنامي إعداد عناصرهم القادمين من خارج ليبيا مما يشكل خطرًا محدقًا على كامل الشعب الليبي.

وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيانها ، تأكيدها على إن

الاعتداءات المباشرة أو العشوائية ضد ‎المدنيين محرمة بموجب القانون

الإنساني الدولي وتعد بمثابة جرائم حرب .

وأعربت اللجنة ، عن أحر التعازي والمواساة لعائلات الضحايا الذين

استشهدوا في هذا العمل الارهابي الجبان ، وخالص تعازيها إلى أهالي مدينة بنغازي وأبناء الشعب الليبي كافة في هذا المُصاب الجلل.

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