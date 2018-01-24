المجلس الرئاسي يدين الجريمة الارهابية التى استهدفت الابرياء بمحيط مسجد بيعة الرضوان بحي السلماني ببنغازي .



طرابلس 24 يناير 2018 ( وال ) -دان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بأشد عبارات الشجب الجريمة البشعة والعمل الارهابي الغادر الجبان الذي

استهدف بسيارتين مفخختين محيط مسجد بيعة الرضوان بحي السلماني بمدينة

بنغازي الليلة الماضية ، وذهب ضحيته العشرات من أرواح الأبرياء .

وقدم المجلس في بيان له اصدره اليوم الاربعاء أحر التعازي والمواساة

لأسر الضحايا الذين سقطوا نتيجة هذا العمل الاجرامي المدان ، داعيا

المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته ويلهم أسرهم

جميل الصبر والسلوان ، وان يعجل بشفاء الجرحى .

وأكد المجلس في بيانه ان هذه الاعمال الاجرامية تتنافى وتتناقض مع

تعاليم الدين الاسلامي الحنيف وتتعارض مع المبادئ والقيم الانسانية ،

داعيا جميع الليبيين إلى الوقوف صفا واحدا في مواجهة قوى الشر والبغي

والعدوان المتمثلة في تنظيمات الارهاب والجريمة وكل من أظلمت عقولهم

وسيطر الحقد على افعالهم .

وأعلن بيان المجلس ان حكومة الوفاق الوطني ستسخر كل إمكانياتها

للمساهمة في الكشف عن الجناة والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاء

ما اقترفوه .





...( وال )...