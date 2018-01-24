المجلس الرئاسي يدين الجريمة الارهابية التى استهدفت الابرياء بمحيط مسجد بيعة الرضوان بحي السلماني ببنغازي .
الأربعاء ، 24- 01- 2018 - 11:37:00
طرابلس 24 يناير 2018 ( وال ) -دان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بأشد عبارات الشجب الجريمة البشعة والعمل الارهابي الغادر الجبان الذي
استهدف بسيارتين مفخختين محيط مسجد بيعة الرضوان بحي السلماني بمدينة
بنغازي الليلة الماضية ، وذهب ضحيته العشرات من أرواح الأبرياء .
وقدم المجلس في بيان له اصدره اليوم الاربعاء أحر التعازي والمواساة
لأسر الضحايا الذين سقطوا نتيجة هذا العمل الاجرامي المدان ، داعيا
المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته ويلهم أسرهم
جميل الصبر والسلوان ، وان يعجل بشفاء الجرحى .
وأكد المجلس في بيانه ان هذه الاعمال الاجرامية تتنافى وتتناقض مع
تعاليم الدين الاسلامي الحنيف وتتعارض مع المبادئ والقيم الانسانية ،
داعيا جميع الليبيين إلى الوقوف صفا واحدا في مواجهة قوى الشر والبغي
والعدوان المتمثلة في تنظيمات الارهاب والجريمة وكل من أظلمت عقولهم
وسيطر الحقد على افعالهم .
وأعلن بيان المجلس ان حكومة الوفاق الوطني ستسخر كل إمكانياتها
للمساهمة في الكشف عن الجناة والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاء
ما اقترفوه .
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