مجلس النواب يدين التفجير المزدوج الذي وقع بمحيط مسجد بيعة الرضوان بمدينـة بنغازي ويعزي أبناء الشـعب الليبي .

بنغازي 24 يناير 2018 ( وال ) - استنكر مجلس النواب التفجير المزدوج الذي

وقع بمحيط مسجد بيعة الرضوان بمدينـة بنغازي ليل الثلاثاء ، مما أسفر عن

سقوط ضحايا .

وقال مجلس النواب، في بيان أصدره اليوم الأربعاء، إن " تفجير الرضوان محاولة من أيادي الإرهاب والتطرف لضرب أمن واستقرار المدينة .

ونعى مجلس النواب بـ" بالغ الأسى والحزن الشهداء ، مقدمًا " خالص تعازيه

إلى أهل مدينة بنغازي وأبناء الشـعب الليبي كافة في هذا المصاب الجلل".

وطالب مجلس النواب الاجهزة الأمنية بملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة

لينالوا عقابهم بما اقترفت أيديهم في حق الشعب الليبي .

وكان الشهداء قد سقطوا جراء انفجار سيارتين مفخختين الليلة الماضية أمام

مسجد بيعة الرضوان، بالقرب من مقر مصلحة الجوازات والجنسية بمنطقة

السلماني وسط مدينة بنغازي .



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