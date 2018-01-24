ارتفاع عدد ضحايا االهجوم الارهابي المزدوج الذي استهدف المصلين بمسجد بيعة الرضوان ببنغازي الى 41 قتيلا و80 جريحا .



بنغازي 24 يناير 2018 ( وال ) - اعلنت مصادر طبية بمستشفى الجلاء ومركز

بنغازي الطبي اليوم الاربعاء ان عدد ضحايا الهجوم الارهابي المزدوج الذي

استهدف المصلين عقب خروجهم من صلاة العشاء بمسجد بيعة الرضوان ببنغازي

ليل امس الثلاثاء ارتفع الى 41 قتيلا و80 جريحا .

وقدم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أحر التعازي والمواساة

لعائلات الضحايا الذين استشهدوا في هذا العمل الارهابي الجبان .

ودعا رئيس مجلس النواب كل الليبيين الى وحدة الصف ولم الشمل والتصالح من

اجل انقاذ ليبيا من العنف والفوضى والاجرام والارهاب الذي طال الجميع

ولم يستثنى احدا .

هذا وأعلن في بنغازي اليوم الحداد ولثلاثة ايام على ارواح الشهداء في

هذه الجريمة الإرهابية الآثمة التي تتنافى مع كل القيم والمبادئ

الإنسانية وتعاليم الشريعة الإسلامية السمحاء، تكشف بما لا يدع مجالاً

للشك عن الوجه القبيح للإرهاب الأسود الذي لا يراعي للنفس البشرية وأماكن

العبادة أي حرمة .

ان اجتثات هذه الآفة الخطيرة التي تهدد الأمن والاستقرار العالميين،

والقضاء على مسبباتها وتجفيف منابع تمويلها يتطلب وحدة الصف ولم الشمل

وتوحيد الامكانيات

لمواجهة الفكر المتطرف والمتشدد للتنظيمات الإرهابية التي تعتنق هذا

الفكر الظلامي الخارج عن صحيح الدين .



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