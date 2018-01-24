تراجع أسعار النفط بفعل زيادة مخزونات الوقود الأمريكية.





سنغافورة 24 يناير 2018 (وال) - تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء

متأثرة ببيانات أظهرت زيادة مخزونات الخام والبنزين الأمريكية.

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 79ر69 دولار

للبرميل بانخفاض 17 سنتا عن آخر إغلاق.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45ر64 دولار

للبرميل بانخفاض سنتين عن آخر تسوية.

وتعرضت الأسعار لضغوط بفعل بيانات أمريكية أظهرت زيادة مخزونات

البنزين والخام.

وقال معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء إن مخزونات الخام زادت 8ر4

مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 19 يناير إلى 2ر416 مليون برميل بعد

تسعة أسابيع من الانخفاض.

وقفزت مخزونات البنزين 1ر4 مليون برميل بينما انخفض استهلاك مصافي

التكرير من الخام 420 ألف برميل يوميا.

وفي آسيا دفعت زيادة المعروض من البنزين أرباح التكرير لأدنى

مستوياتها منذ عام 2015.

وفي ظل تلك المؤشرات يتخذ المتعاملون إجراءات لحماية أنفسهم من

التراجع المحتمل في أسعار الخام.

لكن على الرغم من ذلك يقول متعاملون إن من المستبعد أن تنخفض أسعار

النفط أكثر حيث لا تزال الأسواق تحظى بدعم من نمو اقتصادي قوي والقيود

على الإمدادات التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا.



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