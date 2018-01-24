الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.





طرابلس 24 يناير 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا

خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الاربعاء وفقاً للنشرة

الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



ملخص عام ..

تقلبات جوية على مناطق الشمال الشرقي مصحوبة بإنخفاض في درجات

الحرارة وأمطار متفرقة وتكون جيدة على بعض المناطق مع زوابع رعدية قد

يصحبها سقوط حبات البرد ، وأحتمال جريان بعض الاودية المحلية ، مع رياح

نشطة خاصة على المناطق الساحلية ، بينما يبقى الطقس مستقر على باقي

المناطق .



رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.

السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر احيانا على بعض المناطق الساحلية مع

احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة اليوم ، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية

معتدلة السرعة تتحول تدريجيا من مساء الغد إلى شرقية فجنوبية ، ودرجات

الحرارة القصوى تتراوح مابين (16-19) درجة مئوية ، ولا تتجاوز ( 15 )

درجة على المرتفعات الجبلية .



بن جواد - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده.

فرصة لسقوط أمطار متفرقة مع خلايا من السحب الرعدية قد تصحبها سقوط

حبات البرد ونتوقع ان تكون جيدة على الجبل الاخضر وبعض مناطق الدواخل ،

واحتمال جريان بعض الاودية المحلية ، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية

نشطة السرعة خاصة على المناطق الساحلية ، تتراوح سرعتها ما بين ( 40- 60

) كم / الساعة ، بينما تكون غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة صباح

اليوم على الخليج وبنغازي تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية على أقصى

الساحل الشرقي وجالو والجغبوب ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (11-

15) درجة مئوية ، ولا تتجاوز (8) درجة على مرتفعات الجبل الأخضر ، وتصل

إلى (18) درجة مئوية على مناطق الخليج ، وتسجل هذه المناطق انخفاضا يوم

الغد .



الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة.

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق ، والرياح

شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الجمعة إلى

جنوبية شرقية ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (17- 21) درجة مئوية

، وتسجل انخفاضا طفيفا يوم الغد .



الكفرة - تازربو - السرير.

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا ، والرياح شمالية غربية إلى شمالية

خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (19- 21)

درجة مئوية ، وتسجل انخفاضا ملحوظا يوم الغد على أغلب المناطق .

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