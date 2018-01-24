الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.
الأربعاء ، 24- 01- 2018 - 10:43:00
طرابلس 24 يناير 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا
خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الاربعاء وفقاً للنشرة
الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .
ملخص عام ..
تقلبات جوية على مناطق الشمال الشرقي مصحوبة بإنخفاض في درجات
الحرارة وأمطار متفرقة وتكون جيدة على بعض المناطق مع زوابع رعدية قد
يصحبها سقوط حبات البرد ، وأحتمال جريان بعض الاودية المحلية ، مع رياح
نشطة خاصة على المناطق الساحلية ، بينما يبقى الطقس مستقر على باقي
المناطق .
رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.
السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر احيانا على بعض المناطق الساحلية مع
احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة اليوم ، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية
معتدلة السرعة تتحول تدريجيا من مساء الغد إلى شرقية فجنوبية ، ودرجات
الحرارة القصوى تتراوح مابين (16-19) درجة مئوية ، ولا تتجاوز ( 15 )
درجة على المرتفعات الجبلية .
بن جواد - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده.
فرصة لسقوط أمطار متفرقة مع خلايا من السحب الرعدية قد تصحبها سقوط
حبات البرد ونتوقع ان تكون جيدة على الجبل الاخضر وبعض مناطق الدواخل ،
واحتمال جريان بعض الاودية المحلية ، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية
نشطة السرعة خاصة على المناطق الساحلية ، تتراوح سرعتها ما بين ( 40- 60
) كم / الساعة ، بينما تكون غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة صباح
اليوم على الخليج وبنغازي تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية على أقصى
الساحل الشرقي وجالو والجغبوب ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (11-
15) درجة مئوية ، ولا تتجاوز (8) درجة على مرتفعات الجبل الأخضر ، وتصل
إلى (18) درجة مئوية على مناطق الخليج ، وتسجل هذه المناطق انخفاضا يوم
الغد .
الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة.
السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق ، والرياح
شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الجمعة إلى
جنوبية شرقية ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (17- 21) درجة مئوية
، وتسجل انخفاضا طفيفا يوم الغد .
الكفرة - تازربو - السرير.
السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا ، والرياح شمالية غربية إلى شمالية
خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (19- 21)
درجة مئوية ، وتسجل انخفاضا ملحوظا يوم الغد على أغلب المناطق .
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