الأسهم اليابانية تتراجع مع تأثر شركات التصدير سلبا جراء ارتفاع الين.





طوكيو 24 يناير 2018 (وال) - تراجعت الأسهم اليابانية اليوم الأربعاء

في الوقت الذي تسببت فيه المخاوف بشأن مكاسب الين في تكبد شركات التصدير

خسائر في تعاملات فترة الظهيرة وفي تبديد أثر مكاسب أسهم الشركات

العقارية.

وأغلق المؤشر نيكي القياسي منخفضا 0.8 بالمئة إلى 23940.78 نقطة ليتحرك

بعيدا عن مستوى 24129.34 نقطة الذي بلغه في الجلسة السابقة وهو أعلى

مستوياته منذ نوفمبر تشرين الثاني 1991.

وتراجع الدولار لما دون 110 ينات للمرة الأولى في أربعة أشهر ليجذب

عمليات بيع في أسهم شركات التصدير التي ارتفعت أرباحها بفعل انخفض الين.

...(وال) ...