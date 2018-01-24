الناقلة أنوار الخليج تدخل ميناء طرابلس البحري وتبدأ بالتوزيع مباشرة .الأربعاء ، 24-01-2018 - 10:24:00

الناقلة أنوار الخليج تدخل ميناء طرابلس البحري وتبدأ بالتوزيع مباشرة .
طرابلس 24 يناير 2018 ( وال ) - ذكرت شركة البريقة لتسويق النفط ، أن
الناقلة أنوار الخليج بشحنتها البالغة حوالي (000ر000ر34) لتر من وقود
البنزين دخلت ميناء طرابلس البحري وستبدأ بالتوزيع مباشرة عبر شركات
التوزيع وذلك بعد أن أكملت الناقلة أنوار ليبيا تفريغ شحنتها . وأضافت الشركة على صفحتها الرسمية ، أنه تتواجد الان على المخطاف
ناقلة الغاز يونايتد بحمولتها البالغة (5050) طن والتي ستباشر هى الاخرى
عملية تفريغ الحمولة فور إنتهاء ناقلة الغاز (كونكورد) من تفريغ شحنتها.
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