الناقلة أنوار الخليج تدخل ميناء طرابلس البحري وتبدأ بالتوزيع مباشرة .
الأربعاء ، 24- 01- 2018 - 10:24:00
طرابلس 24 يناير 2018 ( وال ) - ذكرت شركة البريقة لتسويق النفط ، أن
الناقلة أنوار الخليج بشحنتها البالغة حوالي (000ر000ر34) لتر من وقود
البنزين دخلت ميناء طرابلس البحري وستبدأ بالتوزيع مباشرة عبر شركات
التوزيع وذلك بعد أن أكملت الناقلة أنوار ليبيا تفريغ شحنتها . وأضافت الشركة على صفحتها الرسمية ، أنه تتواجد الان على المخطاف
ناقلة الغاز يونايتد بحمولتها البالغة (5050) طن والتي ستباشر هى الاخرى
عملية تفريغ الحمولة فور إنتهاء ناقلة الغاز (كونكورد) من تفريغ شحنتها.
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