مركز الارصاد الجوية : أمطارغزيرة اليوم الاربعاء على مناطق الجبل الاخضر.





طرابلس 23 يناير 2018 ( وال ) - نبه المركز الوطني للأرصاد الجوية عن

حدوث تقلبات جوية اليوم الاربعاء على مناطق شمال شرق ليبيا مصحوبة برياح

نشطة قد تصل سرعتها إلى (60 ) كم /الساعة خاصة على مناطق الجبل الاخضر

وأقصى الساحل الشرقي .

وأضاف المركز الوطني للأرصاد الجوية في بيان له أن المنطقة ستشهد

انخفاض في درجات الحرارة وسقوط أمطار جيدة قد تكون غزيرة على بعض المناطق

وخلايا من السحب الرعدية يصحبها تساقط حبات البرد احيانا خاصة على مناطق

الجبل الاخضر مما تؤدى إلى تجمع مياه الأمطار في المناطق المنخفضة

واحتمال جريان بعض الأودية المحلية .

ودعا المركز الوطني للأرصاد الجوية في بيانه كافة المواطنين

والجهات ذات الاختصاص أخد الحيطة والحذر.

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