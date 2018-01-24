الأجهزة الأمنية تقبض على التشكيل العصابي الذي ارتكب اعمالا لا انسانية في حق مهاجرين غير شرعيين بمنطقة القداحية جنوب سرت .



طرابلس 24 يناير 2018 (وال)- تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض

على التشكيل العصابي الذي ظهر في فيديوهات مصورة على صفحات التواصل

الاجتماعي وهو يرتكب أعمالا مروعة ولا إنسانية في حق مهاجرين غير شرعيين

وذلك بمنطقة القداحية جنوب سرت .

وأكدت قوة الردع الخاصة أن عملية القبض تمت بعد عملية رصد ومتابعة

وبالتواصل مع أهالي المختطفين وتقديمهم بلاغات حيث تم التحرك الفوري وجمع

المعلومات والتحري عن مكان تواجد هذه العصابة وتحديد مكان تواجدهم في

منطقة القداحية جنوب سرت واصدار أمر القبض من النائب العام .

وأشارت بأن عملية المداهمة والقبض تمت بالتعاون مع الأمن المركزي سرت

وقوة حماية وتأمين المدينة مؤكدة القبض على أربعة مجرمين متورطين من خلال

تسجيلات مرئية لتعذيب مهاجرين غير شرعيين لإرسالها لذويهم في محاولة منهم

للضغط عليهم وابتزازهم بالأموال مقابل حرياتهم .

وكشفت انه تم خلال العملية تحرير عدد ثمانية مختطفين من دولة السودان

بعدما تم خطفهم ومساومة أهلهم في السودان .

يشار بأن المجلس الرئاسي كان قد اصدر تعليماته بالتحقيق في أي أفعال

مشينة تمس كرامة المهاجرين ودعا الجهات الأمنية والعدلية في ليبيا

باتخاذ كافة التدابير وبأسرع وقت في التحقيق في أي انتهاكات وإحالة

مرتكبيها إلى القضاء لنيل جزائهم .

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها بأنها تولي هذا الموضوع أهمية قصوى

وأنها تطلب مساعدة جهات التحقيق في ليبيا في مختلف الدول بتبادل

المعلومات لمواجهة العصابات الإجرامية المنظمة العابرة للحدود .

وطالبت دول العبور ودول المصدر بمزيد توعية مواطنيها لكي لا يقعوا في

براثن تلك العصابات الإجرامية .