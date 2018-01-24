وزير التعليم يتابع سير العملية التعليمية .

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طرابلس 24 يناير 2018 ( وال ) - تابع وزير التعليم الدكتور " عثمان

عبدالجليل " في جتماع موسع عقد مساء أمس بمقر الوزارة بطرابلس مع مدراء

ادارات التدريب والتطوير والموارد البشرية والتفتيش التربوي والإحتياطي

العام والتعليم الثانوي والتعليم الأساسي سير العملية التعليمية ومناقشة

مشاكل تدريس مادة اللغة الإنجليزية والواجبات المدرسية .

كما تم مناقشة اليوم الدراسي وحصص الواجب في مواد اللغة العربية

والرياضيات والعلوم، للصف الأول والثاني من مرحلة التعليم الأساسي.

وتم التأكيد على إعتماد حصة الواجب ضمن الحصص اليومية ،على أن يكون في كل

حصة معلم مساعد إلى جانب المعلم الأساسي للمادة، ولايزيد عدد التلاميذ

عن 20 تلميذ لكل معلم مساعد.. ويكون الفصل على شكل مربع ناقص ضلع حتى

يسهل على المعلم التعامل مع تلاميذه. وسيتم توزيع الطلبة في مجموعات،

لايزيد عدد الطلبة عن الخمسة طلاب في المجموعة الواحدة، وذلك لترسيخ

العمل الجماعي والتعلم بالإستراتيجيات الحديثة داخل الفصل الدراسي.

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