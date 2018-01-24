مفوضية الاتحاد الإفريقي تعتزم إطلاق الأجواء الإفريقية الموحدة .





أديس أبابا 24- يناير 2018 (وال) - من المقرر أن تطلق مفوضية الاتحاد

الإفريقي "السوق الإفريقي الموحد للنقل الجوي" -أحد أبرز مشاريع أجندة

2063 للاتحاد الإفريقي- يوم 28 يناير الجاري.

وصرحت مفوضة الاتحاد الإفريقي للبنى التحتية والطاقة" أماني أبوزيد" أن

"إطلاق السوق الإفريقي الموحد للنقل الجوي سيتيح المزيد من الفرص

للارتقاء بالتجارة والاستثمارات العابرة للحدود في مجالي الإنتاج

والخدمات، بما يشمل السياحة، مما سيسمح باستحداث عدد إضافي قدره 300 ألف

من فرص العمل المباشرى ومليوني فرصة عمل غير مباشرة، والمساهمة بشكل كبير

في اندماج القارة ونموها الاجتماعي والاقتصادي".

وكان الإعلان المتعلق بإقامة السوق الإفريقي الموحد للنقل الجوي قد

تبناه مؤتمر الاتحاد الإفريقي في يناير 2015 . وأعلنت 11 دولة عضوا في

الاتحاد بعد ذلك مباشرة عن التزامها الرسمي بهذا السوق من خلال التنفيذ

الكامل لقرار ياموسوكرو 1999 الذي ينص على التحرير الكامل للاستفادة من

السوق بين الدول الإفريقي والممارسة الحرة لحقوق النقل ورفع القيود عن

الملكية والتحرير الكامل للترددات والأسعار والقدرات.

وانخرطت حتى الآن في الالتزام الرسمي 23 دولة تتمثل في كل من بنين

وبتسوانا وبوركينا فاسو والرأس الأخضر والكونغو والكوت ديفوار ومصر

وأثيوبيا والغابون وغانا وغينيا وكينيا وليبيريا ومالي وموزمبيق والنيجر

ونيجيريا ورواندا وسيراليون وجنوب إفريقيا وسوازيلندا والتوغو وزيمبابوي.

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