مؤشر الدولار ينخفض لأدنى مستوى في 3 سنوات.





سنغافورة 24 يناير 2018 (وال) - انخفض الدولار إلى أدنى مستوى في ثلاث

سنوات مقابل سلة من العملات الرئيسية اليوم الأربعاء بفعل المخاوف

المتنامية من أن ميزة العائد على العملة الأمريكية ستبدأ في التراجع في

الوقت الذي تتجه فيه بنوك مركزية كبيرة صوب التخلي عن سياساتها التحفيزية

الضخمة.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست

عملات رئيسية، لما دون حاجز 90.00 للمرة الأولى منذ ديسمبر كانون الأول

2014. وانخفض في أحدث التعاملات 0.2 بالمئة إلى 89.935.

ونزل الدولار على نطاق واسع، مع بلوغ اليورو مستوى مرتفعا جديدا في

ثلاث سنوات، في حين ارتفع الجنيه الاسترليني لأعلى مستوياته منذ تصويت

الناخبين في بريطانيا في يونيو حزيران 2016 لصالح الخروج من الاتحاد

الأوروبي.

ومقابل الين، انخفض الدولار لما دون حاجز 110 ينات للمرة الأولى في أربعة

أشهر.

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