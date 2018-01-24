الاتحاد الأوروبي يرفع أسماء 8 دول من القائمة السوداء للملاذات المالية .





بروكسل 24 يناير 2018 ( وال ) - قرر وزراء مالية الدول الأعضاء في

الاتحاد الأوروبي رفع أسماء ثمانية دول ومناطق إدارية من القائمة

الأوروبية السوداء للملاذات المالية .

ويأتي هذا القرار في أعقاب تلقي المؤسسات الأوروبية تعهدات من هذه

الدول بالتعاون من أجل إصلاح أنظمتها الضريبية وتعزيز مفهوم الشفافية،

والرد على مخاوف الاتحاد المتمثلة بقيام هذه الدول بمنح تسهيلات للشركات

المتعددة الجنسيات لمساعدتها على التهرب من الضرائب.

وهذا الدول هي تونس ، والإمارات ، وكوريا الجنوبية ، منطقة ماكاو،

منغوليا، غرينادا، بربادوس .

وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر نهاية العام الماضي وضع لائحة سوداء

بالملاذات المالية في سعيه لمحاربة التهرب الضريبي على مستوى العالم

والذي يحرم خزائن دوله من المليارات.

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