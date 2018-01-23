معيتيق يلتقي برئيس الاركان العامة وعدد من القيادات العسكرية.الثلاثاء ، 23-01-2018 - 23:14:00

طرابلس 23 يناير 2018 (وال) - بحث النائب بالمجلس الرئاسي "أحمد معيتيق"، خلال لقائه اليوم الثلاثاء برئيس الأركان العامة وآمر ركن السلاح الجوي وعدد من القيادات العسكرية آلية تفعيل الكليات العسكرية التابعة لرئاسة الأركان،
وتم الاتفاق على تأهيل الكليات المتوقفة نظراً للحاجة لها.
وأكد معيتيق على ضرورة البدء في تفعيل الكليات العسكرية الجاهزة، وتوفير كافة احتياجاتها، وفتح باب الإعلان لقبول الطلبة الجدد.
..(وال)..

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