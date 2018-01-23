تأهل منتخبنا الوطني لكرة القدم للدور ربع النهائي من بطولة الشان بالمغرب.





طرابلس 23 يناير 2018 (وال)- تأهل منتخبنا الوطني لكرة القدم إلى

الدور ربع النهائي، في ختام منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور

المجموعات اليوم الثلاثاء، ضمن بطولة أفريقيا للاعبين المحليين "الشان"

المقامة حاليا بالمغرب. وجاء تأهل منتخبنا بعد فوزه على نظيره الرواندي بنتيجة هدف مقابل لا

شيء سجله اللاعب " المعتصم أبوشناف " في الدقيقة 93 من زمن المباراة ،

ليرفع رصيده إلى (6) نقاط من فوزين وخسارة، ويحتل المركز الثاني ضمن

المجموعة الثالثة.

وحل منتخب نيجيريا في المركز الأول عقب فوزه على منتخب غينيا

الاستوائية بنتيجة (3-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء. وبذلك يكون الترتيب النهائي لمنتخبات المجموعة الثالثة على النحو

التالي :.

1- نيجيريا (7) نقاط .

2- ليبيا (6) نقاط.

3- رواندا (4) نقاط .

4- غينيا الاستوائية (0) صفر من النقاط .

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