نتائج مباريات الجولة الأولى إياب للدوري الممتاز لكرة القدم.





طرابلس 23 يناير 2018 (وال )- أسفرت مباراتا مساء اليوم الثلاثاء ضمن

منافسات الجولة الأولى (إياب) من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، عن

فوز فريق الأخضر على فريق شباب الجبل بنتيجة هدف مقابل لا شيء ، التي

جمعتهما بملعب شيخ الشهداء ، ضمن فرق المجموعة الثانية.

جاء هدف المباراة الوحيد لفريق الأخضر عن طريق لاعبه " عمر شحات " من

ضربة جزاء .

وبهذه النتيجة يرفع فريق الأخضر رصيده إلى (10) نقاط من سبع مباريات،

ويحافظ على ترتيبه في المركز الثالث مؤقتا، بينما بقي فريق شباب الجبل

برصيده السابق (7) نقاط من نفس عدد المباريات في المركز الرابع مؤقتا.

وعلى ملعب الزاوية انتهى لقاء فريق الأولمبي مع ضيفه فريق الاتحاد

المصراتي بالتعادل السلبي بدون أهداف، لفرق المجموعة الثالثة.

وبهذه النتيجة يضيف فريق الأولمبي النقطة الـ (12) لرصيده من سبع

مباريات في المركز الثالث مؤقتا، والاتحاد المصراتي يضيف النقطة الـ (4)

لرصيده في المركز الخامس مؤقتا من نفس عدد المباريات.

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