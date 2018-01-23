"معيتيق" يشيد بدور مصلحة التسجيل العقاري في المحافظة على أملاك الدولة.

طرابلس 23 يناير 2018 (وال) - أشاد النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، بالجهود التي بذلتها المصلحة منذ تأسيسها، للمحافظة على أملاك الدولة العقارية، وأرشيفها، ودورها الفاعل في التنمية الاقتصادية.

وأشار معيتيق في الكلمة التي ألقاها خلال حضوره الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثاني للتسجيل العقاري الذي بدأ اعماله اليوم الثلاثاءبطرابلس للانتهاكات القانونية من بعض الأطراف والجهات على عقارات الدولة، وشدد على ضرورة أن يكون عمل المصلحة مرتبط مع الإدارات القانونية والتشريعية من أجل العمل ككتلة واحدة لتفعيلها وفق آليات واضحة في المناطق التي يسودها استقرار خلال المرحلة القادمة.

كما أكد على أهمية وزارة الحكم المحلي في المحافظة على أملاك الدولة بعد انتقال جزء كبير منها للبلديات.

ومن جانبه أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار "محمد الحافي"، بأن مصلحة التسجيل العقاري إحدى المؤسسات الهامة في الدولة الليبية تعمل وفق قوانين وتشريعات للمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، وتسجيل العقارات لتساهم بشكل مباشر في تنشيط الاقتصادي الوطني.

وأعرب "الحافي" عن ثقته في خروج المؤتمر بتوصيات، تسهم بشكل مباشر في تفعيل عمل المصلحة كي تتمكن من أداء المهام المنوطة بها.

وتم خلال المؤتمر، الذي حضره العديد من المسؤولين والخبراء المختصين في الجانب القانوني والعقاري ، تقديم عرض مرئي يوضح تاريخ التسجيل في ليبيا والمراحل التي مرت بها المصلحة من تأسيسها وصولاً للخطوات الجادة لتفعيل عملها حفاظاً على أملاك المواطنين والدولة.

وتتخلل المؤتمر الذي تختتم أعماله غداً الأربعاء العديد من أوراق العمل والبحوث التي تتناول في مجملها أهمية ودور التسجيل العقاري في دعم الاستقرار والتنمية.

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