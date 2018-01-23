السراج يستقبل وفد من بلدية جنزور .

طرابلس 23 يتاير 2018 (وال) أستقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج صباح اليوم وفد من بلدية جنزور يضم عميد البلدية ومدير مديرية الأمن ورئيس اللجنة الأمنية ومسؤولي الاستخبارات ومكافحة المخدرات والهجرة غير الشرعية والمباحث العامة والغرفة المشتركة.

وتحدث أعضاء الوفد مؤكدين دعمهم لحكومة الوفاق الوطني، ولجهود السيد الرئيس لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، .

ورحب السراج بالوفد بما يجمع مؤسساتها الخدمية والأمنية من علاقة تكاملية، وأستمع سيادته لما عرضه الوفد من مطالب تتعلق بالقطاعات الأمنية المختلفة بعضها يتعلق بتأمين عمل شركات أجنبية قررت العودة لاستئناف أعمالها بالمنطقة.

وأحال السراج ما عرضه الوفد من مطالب على وزارة الداخلية للتنفيذ مع البداية الفعلية للسنة المالية الجديدة، مؤكدا على ضرورة أن تتضافر جهود لتجاوز الظرف الصعب الراهن إلى مرحلة أكثر أمنا واستقرار.

وقال " إن البلاد تمر بوضع استثنائي حيث لا يتوفر لها الإمكانيات المطلوبة لتلبية كل احتياجات، لذا فهو يهتم بتوجيه الإمكانيات المتاحة لحل المختنقات في المرافق والمجالات الأساسية ودعا إلى تنظيم التواصل والتنسيق مع الجهات المختصة في الحكومة.

(وال)



