السراج يستقبل رئيس اللجنة الاولمبية الليبية .

طرابلس 23 يناير 2018 (وال) - استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج ظهر اليوم الثلاثاء بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس رئيس اللجنة الأولمبية الليبية د. جمال الزروق،

وفي مستهل اللقاء هنّأ السيد السراج د. الزروق بفوزه في الانتخابات التي جرت مؤخراً وتوليه رئاسة اللجنة متمنيا له كل التوفيق والنجاح.

وأكد السراج خلال هذا اللقاء على أهمية الرياضة والمنافسات الرياضية في لم شمل الليبيين ونبذ كل ما يؤدي إلى الانقسام، خصوصاً في ظل الظروف الراهنة، متمنياً أن تعاود ليبيا المشاركة في مختلف المنافسات الإقليمية والدولية وأن يعود العلم الليبي يرفرف من جديد في هذه المحافل.

من جهته نوه رئيس اللجنة الأولمبية بجهود المجلس الرئاسي المخلصة في تحقيق التوافق بين مختلف الفرقاء الليبيين وسعيه لتحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع البلاد، مشيداً بما يوليه السراج من أهتمام بالرياضة ودعمه للأندية وحل ما تواجهه من مختنقات، وشدد د. الزروق على أهمية دعم المجلس الرئاسي للجنة الأولمبية، والعمل على حلحلة الصعوبات التي تحول دون المشاركة في مختلف المحافل والأنشطة الرياضية وتهيئة الظروف الملائمة لتمثيل ليبيا أحسن تمثيل.

هذا وأكد السراج على استعداد المجلس الرئاسي لدعم برامج وخطط اللجنة الأولمبية والعمل على إزالة العراقيل التي تحول دون عودة الرياضة الليبية بكل قوة للساحة الدولية.

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