السراج يجتمع مع وفد من التجمع السياسي للجبل .





طرابلس 23 يناير 2018 |(وال) - أجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج مع وفد من التجمع السياسي للجبل يضم عدد من أعضاء مجلس الدولة.

وتحدث عدد من أعضاء الوفد مشيرين إلى أن تجمعهم تأسس من أعضاء في المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب وشخصيات تنفيذية من أجل النهوض بمؤسسات وقيم وهيبة الدولة، وعبروا عن سعادتهم بلقاء السراج و دعمهم لجهوده والمجلس الرئاسي للخروج بالبلاد من أزماتها، وقالوا أنه وبقدر تأييدهم ودعمهم لما يبذله من جهد في خدمة بلده وسط الأزمة المعقدة الراهنة، فإنهم يتطلعون إلى أن يتكامل هذا الجهد مع جهود مؤسسات الدولة الأخرى وإنهم جاءوا للإستماع إليه لاستشراف المستقبل السياسي.

ورحب السراج بأعضاء الوفد معبراً عن امتنانه لهذا التوجه الذي يتيح تبادل الآراء، وقال إن استمرار الوضع على ما هو عليه من انقسام أثر سلبا على مؤسسات الدولة وهذا ليس في صالح البلاد وبأنه يرى إن الحل يكمن في الانتخابات لتفصل بين الخصوم السياسيين، لكن حتى هذا الحل يحتاج إلى إرادة سياسية إضافة إلى خطوات إجرائية مثل اعتماد قانون الاستفتاء على الدستور و الانتخابات.

وانتقل السراج بعد سرد لمتطلبات العملية الانتخابية إلى ما يعتزم المجلس الرئاسي القيام به من تعديل وزاري وتوسعة للحكومة يعتمد الكفاءة ويعطي الفرصة لمختلف المناطق مؤكداً إن المعيار سيكون الكفاءة.

وتحدث السيد السراج عن أوجه الأزمة الاقتصادية وعن غياب السياسة النقدية الموحدة، وأعلن أعضاء الوفد في ختام اللقاء عن عزمهم العمل على تجسير ما اعتبروه فجوة بين مؤسسات الدولة.

(وال)



