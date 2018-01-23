ازالة كوريا الجنوبية من قائمة الاتحاد الاوروبي السوداء للملاذات الضريبية.





سيئول 23 يناير 2018 (وال)- ذكرت وزارة المالية اليوم الثلاثاء ان

الاتحاد الاوروبى ازال كوريا الجنوبية من قائمة سوداء للملاذات الضريبية

ورفع مخاوف الاجراءات الاقتصادية العقابية والضرر بالسمعة.

وافق وزراء مالية الاتحاد الاوربى على ازالة كوريا الجنوبية وسبعة دول

اخرى من قائمة الجهات غير المتعاونة لأغراض الضرائب، وفقا لما ذكرته

وزارة الاستراتيجية والمالية فى بيان .

والدول السبع هى بنما ، منغوليا ، بربادوس ، ماكاو ، تونس ، غرينادا

والامارات العربية المتحدة.

وفي ديسمبر، وضع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي 17 بلدا في القائمة

السوداء، ووصفوا أنظمتها الضريبية بأنها غير عادلة وتمييزية.