زلزال قوي في ألاسكا يثير مخاوف من تسونامي على الساحل الغربي لأمريكا الشمالية .





انكوراج 23 يناير 2018 (وال)- وقع زلزال قوته 7.9 درجة في خليج

ألاسكا في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء مما أثار تحذيرات من احتمال

حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) تجاه الساحل الغربي لأمريكا الشمالية.

ودوت صفارات الإنذار في كودياك، وهي مدينة يقطنها 6100 شخص تقع على جزيرة

كودياك في ألاسكا، وهي أحد أقرب التجمعات إلى مركز الزلزال.

ولم ترد تقارير فورية بشأن وقوع أضرار أو إصابات.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال، الذي جرى قياس قوته في

البداية عند 8.2 درجة، وقع على بعد نحو 250 كيلومترا جنوب شرقي تشينياك

في ألاسكا على عمق 25 كيلومترا .

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في اليابان إنها تراقب الوضع لكنها لم تصدر

تحذيرا بشأن تسونامي.