إسبانيا تنقذ 51 مهاجرا غير شرعي وتبحث عن 47 أخرين قبالة سواحلها .





مدريد 23 يناير 2018 (وال)- أعلنت خفر السواحل الاسبانية اليوم الثلاثاء

انقاذها 51 مهاجرا حاولوا دخول إسبانيا بشكل غير شرعي على متن قارب عبر

سواحلها الجنوبية ومواصلتها البحث عن قارب آخر على متنه 47 مهاجرا. وقالت

مصادر في خفر السواحل انه تم العثور على القارب الأول وعلى متنه 51 شخصا

منهم خمس نساء على بعد 33 ميلا من جزيرة (البوران) في البحر المتوسط

التابعة لمحافظة (ألمريا) الاندلسية. وأضافت انها تلقت اتصالا من

متعاونين في المغرب يفيد بخروج قارب آخر من شمال المغرب أمس الاثنين

باتجاه السواحل الاسبانية على متنه 47 مهاجرا مشيرا إلى انه تم ارسال سفن

البحث وطائر هليكوبتر للبحث عنه بعد ظهر أمس ومواصلة عملية البحث اليوم.

واوضح ان المهاجرين الذي وصلوا إلى الأراضي الاسبانية يتمتعون جميعا بحال

صحية جيدة وبانه تم نقلهم إلى مركز العناية باللاجئين في (ألمريا). يذكر

ان قوات خفر السواحل الاسبانية انقذت 937ر18 مهاجرا غير شرعي في 2017 ما

يمثل نموا قدره 182 بالمئة مقارنة بعام 2016 فيما ابلغ كذلك عن وفاة أو

فقدان أثر 153 مهاجرا غير شرعي.