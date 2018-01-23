إصابة فتيين برصاص الاحتلال قرب حاجز زعترة جنوب نابلس .





القدس 23 يناير 2018 (وال)- أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد ظهر

اليوم الثلاثاء، النار على فتيين (14 عاما) قرب حاجز زعترة جنوب نابلس،

بزعم محاولتهما تنفيذ عملية طعن.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة الفتيين، وقالت إن "الارتباط المدني

الفلسطيني أبلّغ الوزارة بإصابة مواطنين برصاص الاحتلال، قرب حاجز زعترة،

جنوب نابلس".

إلى ذلك، أفادت مصادر طبية وأمنية بأن الفتيين وكلاهما من قرية الجديدة

بمحافظة جنين، أصيبا بالرصاص الحي بالأرجل، وأن إصابة أحدهما متوسطة

والآخر طفيفة، فيما مازالت قوات الاحتلال تمنع طواقم الهلال الأحمر من

الوصول إليهما.

وبحسب المصادر، فإن قوات الاحتلال التي هرعت بشكل كبير إلى المكان، منعت

الاقتراب من الفتيين وتقديم الاسعافات لهما، وأغلقت حاجز زعترة في وجه

المواطنين في كلا الاتجاهين.

وقالت مصادر إسرائيلية إن جنود الاحتلال "حيدوا" فلسطينيين حاولا تنفيذ

عملية طعن، دون أن يصاب أي من الجنود.