رئيس الوزراء المغربي يدعو إلى تعاون عربي وإفريقي لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال .





الرباط 22 يناير 2018 (وال) - دعا رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين

العثماني، اليوم الإثنين، إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية

والإفريقية، لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ودعم الجهود الإقليمية

والدولية لمحاربة هذه الجرائم.

وقال العثماني في افتتاح ورشة عمل مشتركة للتطبيقات وبناء القدرات بمنطقة

الشرق الأوسط وإفريقيا، حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ودعا العثماني إلى "تعزيز التعاون الإقليمي والدولي من أجل وقف نزيف غسل

الأموال وتمويل الإرهاب، ومكافحة مختلف أشكاله في سياق دولي وإقليمي يجعل

هذه الجرائم تتجاوز الحدود والأوطان والقارات".

وشدد على ضرورة تعزيز التنسيق لمحاربة هذا النوع من الجرائم التي تتزايد

وتيرتها وتتشعب، ولها آثار خطيرة ومدمرة على مجهودات التنمية وعلى

استقرار وأمن مختلف المناطق في العالم.