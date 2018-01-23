النفط يصعد مع رفع صندوق النقد توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي.





سنغافورة 23 يناير 2018 ( وال ) - سحلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء

ارتفاعا متاثرة بدعم من النمو الاقتصادي الجيد واستمرار تخفيضات

الإمدادات من جانب مجموعة من الدول المصدرة من بينها منظمة البلدان

المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا.

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت ارتفاع قدره 35 سنتا،

أو ما يعادل 0.5 بالمائة ليصل 69.38 دولار للبرميل ، مقارنة مع السعر في

التسوية السابقة وهو مستوى لا يبعد كثيرا عن الأعلى في ثلاث سنوات الذي

سجله في 15 يناير عندما بلغ 70.37 دولار للبرميل.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63.93 دولار للبرميل

بارتفاع قدره 36 سنتا، أو ما يعادل 0.6 بالمائة، عن التسوية السابقة.

وارتفع الخام إلى أعلى مستوياته منذ ديسمبر كانون الأول 2014 في 16 يناير

كانون الثاني عند 64.89 دولار للبرميل.