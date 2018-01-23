قتيل في ثورة بركان وانهيار ثلجي في منتجع في اليابان.







طوكيو 23 يناير 2018 (وال) - لفى جندي ياباني اليوم الثلاثاء مصرعه في

اعقاب ثورة بركان قرب منتجع تزلج ما تسبب بانهيار ثلجي أسفر عن العديد من

الجرحى وحاصر عشرات الاشخاص في احد الجبال.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع اليابانيةإن احد الحنود من 6 أفراد ينتمون

الى قوات الدفاع الوطني توفي متأثر بإصابته في الانهيار الثلجي".

وكان العناصر الستة يقومون بمهمة تدريبية على جبل كوساتسو شيراني شمال

غرب طوكيو عند حدوث الانهيار الثلجي وتم انقاذهم.

وتسبب ارتطام الصخور بالارض بتصاعد سحابات من الثلج في الهواء.