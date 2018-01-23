الحكومة الأمريكية تعود للعمل بعد اعتماد قانون تمويلها واشنطن 23 يناير 2018 (وال) - تستأنف الحكومة الأمريكية أعمالها كالمعتاد اليوم الثلاثاء بعد أن اعتمد الرئيس دونالد ترامب قانون تمويلها الذي أقره الكونجرس بمجلسيه مساء أمس الاثنين لينهي بذلك توالثلاثاء ، 23-01-2018 - 15:39:00


وجاءت موافقة مجلسي النواب والشيوخ على مشروع قانون التمويل قصير الأجل
بعد أن قبل الديمقراطيون وعودا من الجمهوريين لإجراء مناقشة واسعة على
مستقبل الشباب المهاجرين الذين دخلوا البلاد صغارا بالمخالفة للقوانين.
وتمت الموافقة بسهولة على رابع مشروع قانون للتمويل المؤقت منذ أكتوبر
والذي جاء إلى حد كبير نتاج مفاوضات بين قيادات مجلس الشيوخ.
ويقضي القانون بأن تواصل الحكومة نشاطها حتى الثامن من فبراير ويتعين
حينها على الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون إعادة النظر في الموازنة
وسياسة الهجرة وهما موضوعان ارتبطا ببعضهما بعضا رغم اختلافهما الشديد.

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