وزير الخارجية بحكومة الوفاق يجتمع في الجزائر مع رئيس المفوضية الاورو بية لسياسة الجوارالثلاثاء ، 23-01-2018 - 18:35:00

الجزائر 23 يناير 2018 (وال ) - اجتمع وزير الخارجية بحكومة الوفاق
الوطني " محمد سيالة" في الجزائر مع " جوهانس هان " رئيس المفوضية
الاوروبية لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع .
وناقش الاجتماع سبل تطوير العلاقات بين ليبيا والاتحاد الاوروبي ومتابعة
ملف التعاون في اعادة المهاجرين غير الشرعيين الى بلدانهم الاصلية طوعيا
والذي صدر في الاجتماع الافريقي الاوروبي في ابيدجان .
كما تم خلال الاجتماع الاشارة الى التعاون بين ليبيا والاتحاد الاوروبي
في المجال الاقتصادي والمساعدات المقدمة للبلديات المتضررة من تدفق
الهجرة غير الشرعية .
(وال)

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