المفوضية الوطنية العليا للانتخابات : مدة تسجيل الناخبين ستكون متاحة حتى يوم 3 من شهر فبراير المقبل.



طرابلس 23 يناير 2018 (وال) - أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات

اليوم الثلاثاء بأن منظومة تسجيل الناخبين بالمفوضية لازالت مستمرة في

استقبال الرسائل النصية للمواطنين، لإدراجهم بسجل الناخبين.

وأوضحت المفوضية في بيان لها عبر موقعها الرسمي ، أن عدد المسجلين حتى

يوم 22 من يناير الجاري بلغ (2,129,345) ناخبا، منهم (620,045) ناخباً تم

تسجيلهم منذ 6 ديسمبر 2017، أي بعد افتتاح سجل الناخبين لغرض تحديثه.

وأعلنت المفوضية أن مدة التسجيل ستكون متاحة حتى يوم 3 من شهر فبراير

المقبل ، داعية المواطنين إلى انتهاز هذه الفرصة حيث تبقى من الزمن

المحدد 11 يوماً فقط، مؤكدة بأن المسجلين في انتخاب الهيئة التأسيسية

للدستور وانتخاب مجلس النواب هم مدرجين بسجل الناخبين ويحق لهم تغيير

مركز الانتخاب.

..(وال).