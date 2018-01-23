سيالة يجتمع في الجزائر مع الامين العام للجمعية البرلمانية للبحر المتوسط .

الجزائر 23 يناير 2018 (وال)- اجتمع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني

في العاصمة الجزائرية مع سيرجيو بياري الامين العام للجمعية البرلمانية

للبحر المتوسط .

وقدم بياري خلال الاجتماع شرحا حول الدور المناط بالجمعية في محيطها

المتوسطي وبرامجها المستقبلية والتي تستهدف تقديم الدعم للبرلمانات

الوطنية للدول المطلة على المتوسط .

واعرب بياري عن استعداد الجمعية لتقديم المساعدات الممكنة للمفوضية

العليا للانتخابات في ليبيا خلال الانتخابات القادمة .

وعبر السيد الوزير عن تقديره للجهود التي يقوم بها السيد بياري ومعاونوه

فيما يتعلق بالعمل البرلماني ، ووجه الدعوة لهم لزيارة ليبيا والالتقاء

مع النواب بما يدعم التواصل وتبادل الخبرات .

واشار السيد الوزير الى ان هناك روابط كثيرة تربط شعوب المتوسط ،منوها

الى ضرورة استثمار هذه الروابط التاريخية لخدمة مصالح شعوبها .



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