سيالة يجتمع في الجزائر مع الامين العام للجمعية البرلمانية للبحر المتوسط .
الثلاثاء ، 23- 01- 2018 - 13:45:00
الجزائر 23 يناير 2018 (وال)- اجتمع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني
في العاصمة الجزائرية مع سيرجيو بياري الامين العام للجمعية البرلمانية
للبحر المتوسط .
وقدم بياري خلال الاجتماع شرحا حول الدور المناط بالجمعية في محيطها
المتوسطي وبرامجها المستقبلية والتي تستهدف تقديم الدعم للبرلمانات
الوطنية للدول المطلة على المتوسط .
واعرب بياري عن استعداد الجمعية لتقديم المساعدات الممكنة للمفوضية
العليا للانتخابات في ليبيا خلال الانتخابات القادمة .
وعبر السيد الوزير عن تقديره للجهود التي يقوم بها السيد بياري ومعاونوه
فيما يتعلق بالعمل البرلماني ، ووجه الدعوة لهم لزيارة ليبيا والالتقاء
مع النواب بما يدعم التواصل وتبادل الخبرات .
واشار السيد الوزير الى ان هناك روابط كثيرة تربط شعوب المتوسط ،منوها
الى ضرورة استثمار هذه الروابط التاريخية لخدمة مصالح شعوبها .
... (وال )...