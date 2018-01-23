وزير الخارجية بحكومة الوفاق يجتمع في الجزائر مع رئيس المفوضية الاوروبية لسياسة الحوار.
الثلاثاء ، 23- 01- 2018 - 13:33:00
الجزائر 23 يناير 2018 (وال ) - اجتمع وزير الخارجية بحكومة الوفاق
الوطني " محمد سيالة" في الجزائر مع " جوهانس هان " رئيس المفوضية
الاوروبية لسياسة الحوار ومفاوضات التوسع .
وناقش الاجتماع سبل تطوير العلاقات بين ليبيا والاتحاد الاوروبي ومتابعة
ملف التعاون في اعادة المهاجرين غير الشرعيين الى بلدانهم الاصلية طوعيا
والذي صدر في الاجتماع الافريقي الاوروبي في ابيدجان .
كما تم خلال الاجتماع الاشارة الى التعاون بين ليبيا والاتحاد الاوروبي
في المجال الاقتصادي والمساعدات المقدمة للبلديات المتضررة من تدفق
الهجرة غير الشرعية .
(وال)