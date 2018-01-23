وزير الخارجية بحكومة الوفاق يجتمع في الجزائر مع رئيس المفوضية الاوروبية لسياسة الحوار.



الجزائر 23 يناير 2018 (وال ) - اجتمع وزير الخارجية بحكومة الوفاق

الوطني " محمد سيالة" في الجزائر مع " جوهانس هان " رئيس المفوضية

الاوروبية لسياسة الحوار ومفاوضات التوسع .

وناقش الاجتماع سبل تطوير العلاقات بين ليبيا والاتحاد الاوروبي ومتابعة

ملف التعاون في اعادة المهاجرين غير الشرعيين الى بلدانهم الاصلية طوعيا

والذي صدر في الاجتماع الافريقي الاوروبي في ابيدجان .

كما تم خلال الاجتماع الاشارة الى التعاون بين ليبيا والاتحاد الاوروبي

في المجال الاقتصادي والمساعدات المقدمة للبلديات المتضررة من تدفق

الهجرة غير الشرعية .

(وال)